Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor...

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.