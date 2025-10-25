Abone ol: Google News

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı. Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 10:42
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis, D-100 kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
  • Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda uyardı.
  • Sürücüler, dikkatli bir şekilde yolda ilerledi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor...

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

