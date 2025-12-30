Buca'da grev krizi yaşanırken Başkan Görkem Duman, Tayland tatilinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in çöp sorunu gündemden düşmüyor.

Belediyecilikte adeta yönetim krizi tarihi yazan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, her gün yeni bir skandalla kamuoyuna yansıyor.

Son skandal ise Buca'dan...

BUCALI İŞÇİLER GREVE BAŞLADI

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başladı.

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar, Buca Belediyesi önünde toplanarak greve başladı.

ÇÖP TOPLAMAMA KARARI

İşçilerin yaptığı açıklamada, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi.

Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi vardı. Yarın itibarıyla ödemesi gerekiyordu ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok.

Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün saat 00.00'dan itibaren çöpleri kaldırmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN TAYLAND'DA TATİLDE

İşçiler yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek greve başlarken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞLARI EĞLENCELERİNİ PAYLAŞTI

Orhan ve arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarında sık sık kameraya yansıyan Bucalı Başkan Duman'ın tekne turlarında eğlenirken, şnorkelle dalış yaparken görülüyor.

BUCA'DA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Duman'ın, ilçesinde çöp krizi yaşanırken tatil yapması ve o anların paylaşılması büyük tepki topladı.

Özellikle yerel medyada yerden yere vurulan Duman, sosyal medyada da tepkilerin hedefi oldu.