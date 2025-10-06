Abone ol: Google News

Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar? 6 Ekim 2025 tarifesi...

6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu için İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar gibi sorular gündemde. İşte, bugünkü toplu ulaşım tarifesi...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 09:26
Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar? 6 Ekim 2025 tarifesi...

İstanbul'un Kurtuluşu vesilesiyle 6 Ekim Pazartesi günü Megakent'te birçok etkinlik düzenleniyor.

Aynı zamanda ise İETT, metro, metrobüs, vapur gibi ulaşım araçlarını kullanacak olanlar, bu özel günde şehir içi ulaşımın nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar, "bugün ulaşım ücretsiz mi" sorusunu gündeme taşıyor.

Peki; 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi, kaça kadar? İşte detaylar...

6 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu'nun yıl dönümünde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır.

Ücretsiz uygulamasına adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında geçerli olmayacak.

Gündem Haberleri