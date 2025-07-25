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Bugünkü cuma namazı saatleri: 25 Temmuz 2025 illere göre ezan vakitleri...

Bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun yanıtı, Diyanet'in ezan takvimi ile netleşti. İşte 25 Temmuz il il ezan vakitleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
25.07.2025 08:30
Bugünkü cuma namazı saatleri: 25 Temmuz 2025 illere göre ezan vakitleri...

Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, öğle ezanının okunmasıyla birlikte camilere akın edecek.

25 Temmuz 2025 Cuma günü namaz saatleri, ibadet hazırlığı yapan Müslümanlar tarafından merakla sorgulanıyor.

İslam dünyasında "güneşin doğduğu en faziletli gün" olarak kabul edilen cuma, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişiyi aynı safta buluşturacak.

Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte şehir şehir ezan ve namaz vakitleri…

BUGÜNKÜ CUMA VAKİTLERİ

25 Temmuz 2025 İstanbul cuma namazı vakti

25 Temmuz 2025 Ankara cuma namazı vakti

25 Temmuz 2025 İzmir cuma namazı vakti

Diyanet ezan vakitleri ekranı

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