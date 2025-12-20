İçişleri Bakanlığı'ndan Muğla ve Antalya için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış mevsimiyle sıcaklıklar düştü, yağışlar arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İçişleri Bakanlığı ise yağışlara karşı vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Bakanlık, sosyal medya platformu NSosyal hesabı üzerinden bir uyarı duyurusu yaptı.

2 İLE SARI KODLU UYARI

Bakanlığın açıklamasında, MGM'den alınan son bilgiye göre yarın gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

"ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.