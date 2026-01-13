Bülent Arınç: Makam sahiplerinin tutuklanmasına karşıyım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sözcü TV’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, toplumda yeri, görevi ve adresi belli olan kişilerin tutuklu yargılanmasına ilkesel olarak karşı olduğunu vurguladı.

Açıklamalarında hukuki çerçevede konuşmaya özen gösterdiğini belirten Arınç, “Bu konularda kesin hüküm ifade eden sözler söylemenin çok faydalı olmayacağını düşünüyorum. İsimler üzerinden değil, temel hukuk prensipleri üzerinden konuşuyorum” dedi.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR DURUM"

İmamoğlu’na yönelik kişisel bir tutumunun olmadığını ifade eden Arınç, “Sayın İmamoğlu’na saygım, sevgim ya da nefretim söz konusu değil. O, belediye başkanlığını kazanmış bir insan. Bu tarafına diyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Sürecin uzunluğuna dikkat çeken Arınç, “Suçlamalar başladı, ardından kendisi Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aradan neredeyse bir yıl geçti, 300 gün olmuş. Bu üzüntü verici bir durum” dedi.

"BİZE DE HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA BUYRUN GELİN DEDİLER"

Kendi siyasi geçmişine de atıf yapan Arınç, geçmişte yaşanan mağduriyetlerin fikir ve düşünce özgürlüğü ihlallerinden kaynaklandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiir okuduğu için, kendisinin ise bir cümle nedeniyle ceza aldığını hatırlatan Arınç, “O gün bizim fikirlerimize düşman olanlar bile bizi tutuklamadılar. Hüküm kesinleştikten sonra ‘buyurun gelin’ dediler” şeklinde konuştu.

Tutuklama tedbirine yönelik eleştirilerini sürdüren Arınç, yargılamanın usulüne dikkat çekerek şunları söyledi:

Yargılama yapılabilir ancak bunun bir usulü vardır. Soruşturma evresi olur, deliller toplanır, gerekirse adli kontrol gibi pek çok tedbir uygulanır. Çok ciddi bir suç yoksa, ‘önce içeri atalım sonra delil bulalım’ anlayışı kabul edilemez. Bu, ilkel bir yaklaşımdır.

“Kaçma ihtimali” gerekçesine de değinen Arınç, “Kaçarsa ne olacak? Kaçırmayın. Bu sizin elinizde değil mi?” diyerek yargı makamlarının sorumluluğuna işaret etti.

"MAKAM SAHİPLERİNİN TUTUKLANMASINA KARŞIYIM"

Açıklamalarının sonunda ilkesel duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Arınç, “Belediye başkanı, milletvekili, genel müdür ya da toplumda belli bir yeri olan, adresi ve işi belli insanların tutuklanmasına karşı çıkıyorum. Bu kanaatimi 10 yıldır hiç değiştirmedim” ifadelerini kullandı.