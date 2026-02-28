Abone ol: Google News

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi, irtikap iddiasıyla jandarma ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alındı.

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor. 

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

TANJU ÖZCAN'A GÖZALTI

Bolu, sabah saatlerine dikkat çeken bir operasyona uyandı... 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda şüphelilerin, evlerinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 ismin, adli işlemlerinin de başladığı öğrenildi. 

"İRTİKAP" İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin Caner Güngör'ün haberine göre; “irtikap” iddiası çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

TANJU ÖZCAN'DAN PAYLAŞIM

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Özcan, "Gözaltına alındım" ifadelerini kullandı. 

Tanju Özcan: Ben kaşar bir siyasetçiyim Tanju Özcan: Ben kaşar bir siyasetçiyim
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Gündem Haberleri

Çok Okunanlar