Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 konuşması ezilmiş ülkeler için bir çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme Oturumu"nda yaptığı konuşmayla ilgili, NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Burhanettin Duran, paylaşımında, küresel ticaretin zayıflayan büyüme etkisine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya ekonomisinin köklü uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiğini ifade etti.

"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ SINAMALAR TÜM EKONOMİLERİ ETKİSİ ALTINA ALIYOR"

Duran, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ticaretin yeniden canlanması için sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ve kalkınmayı destekleyen adil uluslararası kuralların güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Karşı karşıya olduğumuz sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil tüm ekonomileri etkisi altına aldığını ifade etti.



Türkiye'nin kalkınma yardımlarındaki artış da konuşmanın öne çıkan başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanımız, 'komşusu açken tok yatmayan' bir anlayışla hareket ettiğimizi belirterek, resmi kalkınma yardımlarımızın 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024'te 7,4 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL DAYANIŞMAYI ÖNCELEYEN BİR DURUŞ SERGİLİYOR"

Bu yaklaşım, Türkiye'nin sadece bölgesel değil küresel dayanışmayı da önceleyen bir duruş sergilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya ekonomik dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde insani sorumluluğu öne alan bu politika, hem uluslararası toplumda Türkiye'nin konumunu güçlendiriyor hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan örnek bir model oluşturuyor.

"G20 ÜLKELERİ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"