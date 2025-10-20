Burhanettin Duran’dan CHP’li siyasetçilerin açıklamalarına tepki

- Burhanettin Duran, bazı CHP’li siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretlerinin demokratik siyasete zarar verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı CHP’li siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve hakaret içeren ifadelerinin demokratik siyaset anlayışını zedelediğini söyledi.
Duran, eleştirinin doğal olduğunu ancak hakaretin demokrasiyi tahrip ettiğini vurguladı.
"CHP'NİN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİĞİ ÖFKE NÖBETİ HALİ"
Burhanettin Duran'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:
Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir.
Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir.