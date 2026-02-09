Arsen Nişanyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi satanistlerin elinden kurtarmış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, gündemdeki yerini koruyor.

Epstein belgeleri gündemdeki yerini korurken Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan, YouTube kanalında dünyayı sarsan konuyu değerlendirdi.

Konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getiren Nişanyan, şöyle dedi:

"ERDOĞAN BİZİ SATANİST PEZEVENKLERİN ELİNDEN ALMIŞ"

"Kim çok aklanmış çıktı. Bu satanist şebekeyle uğraşan ve bunu çökertmeye çalışan bazı devlet başkanları varmış.

Meğersem bazı devlet başkanları bizi sadece pezevenklerin elinden değil satanist pezevenklerin elinden kurtarmış. 5 kişiden bahsediyorlar. 5. Recep Tayyip Erdoğan...

"ERDOĞAN'DAN NEFRET EDİYORLAR"

Erdoğan'dan nefret ediyor bu insanlar. Hakikaten böyle vampiri güneşe çıkarmak gibi fiziksel bir tepki veriyorlar Erdoğan'a karşı. Sürekli Erdoğan'ın arkasından küçük küçük komplolar...

"ARKA PLANDA ERDOĞAN TAKİP ALTINDA"

Sürekli arka planda Erdoğan takip altında. Anladığım kadarıyla Türkiye'yi yönetenler bu şebekenin ne kadar farkındalardı bilmiyorum ama bana biraz farkındaymışlar gibi geldi.

Türkiye'yi yönetenler ahlaken zayıf olsalardı tuzaklara düşerlerdi. Erdoğan değil başka biri olsaydı bu tuzağa değil ama benzeri başka bir tuzağa düşerdi."

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.