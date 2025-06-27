Bursa yangını kontrol altında

Bursa'da korkutan yangın...

Termometrenin 37 dereceyi gösterdiği Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 6 arazözle, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Makilik alanda çıkan yangın, ormana yayıldı.

Alevler İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere de sıçrarken, müdahaleye, sezon boyunca orman yangınlarında görev alacak olan jandarma helikopteri de katıldı.

KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), saat: 14.32'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

MAHSUR KALANLAR DA KURTARILDI

Öte yandan ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı ve çiftçiler başarıyla kurtarıldı.