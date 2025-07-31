Bursa'da 10 bin futbol sahası kadar orman kül oldu

Bursa'da çıkan ve 5 gün süren yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcadı...

Hem havadan hem de karadan çabalayan ekipler yangını kontrol altına aldı ancak 10 bin futbol sahası kadar orman da küle döndü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA GEÇİLDİ

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.

"3 MİLYON CİVARINDA AĞACIMIZI KAYBETTİK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın merkez ve dağ yöresi denilen iki ayrı bölgede yangınların çıktığını belirterek, "Her iki bölgede toplam 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alanımızı kaybettik. Bu da yaklaşık 3 milyon civarında ağacımızı kaybettiğimizi söylemeye eş değerdir. Onun için üzüntümüz sonsuz." dedi.

"BİRAZ OLSUN NEFES ALDIK"

Mustafa Bozbey, "Merkez bölgemizde 3 şehidimiz var, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu bölgemizde hayvanların haricinde kaybımız yok ama üzüntümüz sonsuz, üzüntümüz büyük. Tekrar bunları yeşillendireceğiz hiç kimse merak etmesin.

Buraları Valiliğimizin koordinatörlüğünde yapacağımız kampanyayla yeşillendireceğiz. Çünkü Bursalılar birleşince, bütünleşme ve dayanışınca nasıl bir sonuç alacağının örneğini gösteren bir kent oldu. Gelenlerle birlikte.

Düşünün Artvin'den, Konya'dan, İstanbul'dan, Denizli'den o kadar çok destek geldi ki hepsine yürekten teşekkür ederim. Bütün büyük şehirlerimize teşekkür ediyorum ve onlarla birlikte Bursalılar ile birlikte sonuca yaklaşıyoruz. Biraz olsun nefes aldık. İnşallah bundan sonra böyle bir olayı yaşamayız." diye konuştu.