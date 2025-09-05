Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu madde ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlene operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

"300 BİN ADET UYUŞTRUCU MADDE İLE 48 KİLOGRAM HAMMADDE ELE GEÇİRDİK"

Ali Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bursa’da 300 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda; 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg ham madde ele geçirdik.

"3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI"