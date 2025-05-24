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İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir taksi sürücüsü korku dolu anlar yaşadı.

Bilgin G. isimli şahıs, yanında kız arkadaşıyla birlikte taksiye bindi.

Kız arkadaşını bıraktıktan sonra taksiyle devam eden şüpheli başka bir araca sinirlendi.

Yanında taşıdığı silahı taksiciye doğrultarak, sinirlendiği aracı takip etmesini istedi.

Şoför, can korkusuyla Bilgin G.’nin talimatlarını yerine getirdi ancak bir süre sonra söz konusu araç gözden kayboldu.

Bu kez de taksiciye öfkelenen şüpheli, silahı yeniden doğrultup “Senin yüzünden kaçtı” diye bağırdı.

SİLAHIYLA TAKSİCİYİ GASBETTİ

Taksiyi tenha bir alana çektiren Bilgin G., bu kez de para meselesi yüzünden sürücüyü tehdit etmeye başladı.

“Sana verdiğim bin lirayı geri ver” diyen şüpheliye, taksici “800 lira verdiniz” diye cevap verdi.

Bunun üzerine sinirlenen şüpheli, “Ver lan 200 lira daha” diyerek silah zoruyla şoförün cebindeki tüm parayı aldı.

Dehşet dolu anlar, taksinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS YAKALADI, MAHKEME TUTUKLADI

Taksi şoförünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.’yi kısa sürede yakaladı.

Yapılan aramada silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.