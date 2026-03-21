Cami içerisinde soyunup küfürlü TikTok videosu çeken şahıs yakalandı

TikTok'ta video çekmek isteyenler, dini de alet etmeye başladı.

Bu kez tepki çeken videonun adresi cami oldu.

TikTok'ta bir cami içerisinde küfürlü şarkılar eşliğinde, belden yukarısı çıplak ve görünür vaziyette videolu paylaşımda bulunan Emircan Yılmaz isimli şahıs, paylaşımının yayılmasının ardından gözaltına alındı.

HIZLA YAYILDI

2008 doğumlu olduğu tespit edilen Emircan Yılmaz'ın çektiği video, farklı sosyal mecralarda hızla yayıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Farklı sosyal mecralarda yayılan videonun X platformu dışında da haber kanalları tarafından çokça paylaşıldığı, video altına gelen yorumlarda ise paylaşıma olan tepkilerin ortaya konulduğu görüldü.

GÖZALTINDA

Bursa'da yaşadığı da tespit edilen Yılmaz'ın, başka bir camide daha üstü açık şekilde şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.