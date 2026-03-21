CNN, İran'ın yer altındaki füzelerini gösterdi

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar devam ediyor.

ABD ile İsrail'in saldırılarına İran, füze misillemeleriyle karşılık veriyor.

Bu kapsamda da İran'ın füzeleri, İsrail'deki Demir Kubbe'yi delerek Tel Aviv'in farklı noktalarına düştü.

CNN EKİBİ İRAN FÜZELERİNİ KAYDA ALDI

Demir Kubbe'yi delen İran füzeleri, CNN ekibi tarafından görüntülendi.

CNN, ARAŞTIRMA DOSYASI YAYIMLADI

CNN, İran Devrim Muhafızları'na ait dağlık bölgelerde gizlenmiş devasa yer altı füze tesislerini görüntülediği bir araştırma dosyası yayımladı.

"CAYDIRICILIK MESAJI"

Görüntülerde, yer altındaki tünellerde konuşlandırılmış çok sayıda insansız hava aracı ve uzun menzilli balistik füzeler dikkati çekti.

Görüntüleri yorumlayan uzmanlar, füzelerin İsrail ve ABD'ye karşı bir "psikolojik savaş" taktiği ve caydırıcılık mesajı olduğunu belirtti.

TESİSLER SARP DAĞLARA İNŞA EDİLDİ

Tesislerin, hava saldırılarından korunmak amacıyla sarp dağlara inşa edildiği ve füzelerin doğrudan yer altı rampalarından fırlatılabilecek şekilde tasarlandığı da görülüyor.