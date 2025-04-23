İHA
Marmara Denizi merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da hissedildi.
Sarsıntı, özellikle üst katlarda oturan vatandaşlar arasında paniğe yol açtı.
PANİKLE MERDİVENLERE KOŞTU
Deprem sırasında Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 14 yaşındaki Elifnur B., korkuyla binayı terk etmeye çalıştı.
Koşarak merdivenlere yönelen çocuk, hızla inerken dengesini kaybederek düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Elifnur B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, deprem anlarında paniğe kapılmadan hareket etmenin ve güvenli tahliye yöntemlerini bilmenin önemine dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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