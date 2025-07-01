Bursa'da deprem! Uzmanlardan ilk değerlendirme geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 10,14 kilometre olarak kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

SABAH SAATLERİNDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM YAŞANDI

Ayrıca AFAD verilerine göre, Gemlik'te saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin derinliği ise 9,82 kilometre olarak kaydedilmişti.

Yaşanan bu iki depremin ardından da uzmanlardan ilk açıklamalar geldi.

"ENERJİYİ GEÇ BİRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ"

Depreme ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür de şunları söyledi:

Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli.

İkinci deprem sonrası yeni paylaşım yapan Görür, şöyle dedi:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4.4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli."

Depreme ilişkin bir diğer değerlendirme de Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

"MARMARA'DA KAK'IN 3 KOLU VARDIR"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün Bursa Gemlik‘te 5 km derinlikte dört M4.0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı’nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara’da KAK’ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul’da oradan Saros Körfezi’ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma‘ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa’dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü’ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir.

"ŞU ANDA SAKINCALI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"