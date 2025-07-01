Bursa’da 4.2’lik deprem paniğe yol açtı: Vatandaşlar mağazalardan kaçtı

AFAD verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde hissedildi.

Depremin ardından Orhangazi’de vatandaşlar panikle binalardan çıkarken, Gemlik’te bir kıyafet mağazası kepenklerini kapattı.

İlk sarsıntının saat 11.47’de 3.9, ikinci depremin ise 12.57’de 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Deprem, başta Gemlik ve Orhangazi olmak üzere birçok ilçede hissedildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Orhangazi’de iş hanları, mağazalar ve fırınlarda çalışanlar, depremi hisseder hissetmez dışarı fırladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çalışanların ve vatandaşların panik içinde binadan çıktığı anlar görüldü.

Depoda sayım yapan bir kişinin de korkuyla dışarıya kaçtığı anlar dikkat çekti.

KEPENKLER YARIDA İNDİ

Gemlik ilçesinde ise bazı mağazalar, tedbir amaçlı kepenklerini indirerek satışlarına ara verdi.

Bir kıyafet mağazasının kepenklerini yarıya kadar indirmesi kameralara yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, gerçekleşen iki depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı, olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmeleri takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.