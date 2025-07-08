Bursa’da iki genç kız arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Gizem K. sosyal medyada kendisine mesaj atan Elif Nur G. ile tartıştı.

İddiaya göre iki genç kız, bir erkek yüzünden yaşadıkları anlaşmazlığı çözmek için sokakta buluştu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yüz yüze gelen iki genç arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Elif Nur G., yanında taşıdığı bıçakla Gizem K.’yı sağ bacağından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

YARALI KIZ HASTANEYE YÜRÜYEREK GİTTİ

Aldığı bıçak darbesine rağmen ayakta kalmayı başaran Gizem K., yakındaki İnegöl Devlet Hastanesi’ne kendi imkanlarıyla yürüyerek ulaştı.

Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay sonrası kaçan Elif Nur G.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.