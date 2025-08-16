Bursa'da İznik Gölü’nün en büyük iskelesi karada kaldı

Bursa'da İznik Gölü alarm veriyor...

Son zamanlarda yağışların yetersiz olması ve göl çevresindeki su kaynaklarının azalması, su seviyesinde gözle görülür düşüşe yol açtı.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Bölge halkı, hem ekosistemin hem de turizmin olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Konu ile ilgili konuşan ilçe sakini Bayram Veli Yaman, "Bursa’nın İznik ilçesinde uzun yıllar ikamet etmekteyim. İznik Gölü’nün bu kadar çekilmesi gerçekten üzücü bir durum. İskeleden atlayıp yüzemiyorduk boyumuzu aşıyordu. İznik Gölü’nün bu halde olması İznik için büyük bir tehlike yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KURAKLIK RİSKİ ARTIYOR

İznik Gölü’nde su çekilmesi yalnızca iskeleyi değil kıyıdaki ekosistemi de tehdit ederken uzmanlar, gölde kuraklık riskinin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.