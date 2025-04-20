Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 3 çocuk seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı.

Yürekleri ağızlara getiren o anları çevredeki başka bir sürücü cep telefonu kamerası ile kaydetti.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Çocukların bu tehlikeli yolculuklarını fark eden diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne korna ile ikaz etse de herhangi bir sonuç alınamadı.

Çocuklar canlarını tehlikeye atarak yolculuğa devam etti.