Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sert kış koşulları hakim olmaya devam ediyor.

Ülke büyük ölçüde soğuk hava dalgasının etkisi altında kalırken, özellikle iç ve doğu kesimlerde dondurucu soğuklar, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin oldukça altında seyrediyor.

Özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece sıcaklıkları -10 ile -20 arasında, bazı yerlerde daha da düşük değerler görülüyor.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Batı ve kıyı bölgelerinde (Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları) sıcaklıklar nispeten daha yüksek olsa da yine de soğuk ve yer yer yağışlı.

Kar yağışı en yoğun şekilde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğu ve orta kesimlerinde etkili.

Bazı günlerde yoğun kar ve çığ riski uyarısı var.

Günlük sıcaklık farkları büyük; gündüzler bile çoğu yerde 0 derece civarı veya altında kalıyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bugün haftanın en soğuk günlerinden biri olacak.

Doğu Anadolu'da birçok noktada -10 ile -18 derece arasında değerler öngörülüyor.

Karadeniz üzerinden gelen yoğun kar yağışının özellikle kuzeydoğu ve doğu kesimlerde devam etmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de fırtına etkileri hissedileceği düşünülüyor.

YURT GENELİNDE EKSİ DEĞERLER YOĞUNLUKTA

Cuma günü soğuk hava biraz daha yerleşiyor, doğuda sıcaklıkların -13 ile -17 derece bandında olması bekleniyor.

Kar yağışının iç ve doğu bölgelerde süreceği, yüksek kesimlerde kar yağışının yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Cumartesi günü yağışların azalacağı ancak soğuk havanın devam edeceği öngörülüyor.

İç kesimlerde -5 ile -15 derece arasında sıcaklık değerleri bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer kar yağının devam edeceği düşünülüyor.

TÜRKİYE SOĞUKTAN DONACAK

Pazar günü soğuk hava dalgasının zirve yapacağı, birçok bölgede gece sıcaklıkların -10 derecenin altına ineceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının özellikle doğu ve güneydoğu kesimlerde aralıklı yoğun şekilde görülmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE SÜRECEK

Pazartesi soğuk hava etkisinin büyük ölçüde süreceği düşünülüyor.

İç ve doğu kesimlerde -5 derece ile -13 derece arası sıcaklıkların hakim olacağı öngörülüyor.

Yağışların daha çok doğu bölgelerde kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

15 Ocak Perşembe:

16 Ocak Cuma:

17 Ocak Cumartesi:

18 Ocak Pazar:

19 Ocak Pazartesi: