İHA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yol kenarında park halinde duran araçlara çarpan sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçtı.
ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
O anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çarpmanın etkisiyle bazı araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.
Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
Olay yerine gelen ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını toplayarak kaçan sürücünün izini sürmeye başladı.
Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için soruşturma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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