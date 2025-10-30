Bursa'da yağışlar barajlara yaradı: Planlı su kesintileri askıya alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuraklık nedeniyle kritik seviyelere gerileyen su kaynaklarına çözüm olarak başlatılan planlı kesintiler, yağışlarla birlikte geçici olarak durduruldu.

28-29-30 Ekim tarihlerinde kesinti yapılmayacağını daha önce duyuran Bozbey, yapılan yeni değerlendirme sonucunda bu sürecin uzatıldığını duyurdu.

"YAĞILAR BARAJLARA CAN SUYU OLDU"

Bursalılara su tasarrufundaki duyarlılıkları için teşekkür eden Bozbey, yağışların barajlardaki su seviyesini belirgin biçimde yükselttiğini ifade etti.

Başkan Bozbey açıklamasında, şunları kaydetti:

Son yağışlar sayesinde 28-29-30 Ekim için planlanan su kesintilerini kaldırmıştık. Bugün yaptığımız değerlendirmelerde, yağışların bu şekilde sürmesi durumunda ikinci bir açıklamaya kadar kesintileri uygulamama kararı aldık. Ancak su tüketimi, yağışların devamlılığı ve vatandaşlarımızın tasarruf bilinci yakından izlenecek. Suya sahip çıkan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su tüketimi ve baraj seviyelerine ilişkin güncel verileri takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürecek.