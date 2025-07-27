Bursa'daki yangını çekip şarkı söyledi

Bursa'da yangın çıktı...

Dün çıkan yangına ekipler canla başla müdahale ederken, skandal bir görüntü sosyal medyada yayıldı.

Çok sayıda vatandaş yangının şiddetini ortaya koyan görüntüleri sosyal medyada paylaşarak destek çağrısı yaparken bir şahsın çektiği video 'pes' dedirtti.

ŞARKI SÖYLEDİ

Bulunduğu evin penceresinden görünen yanan ormanları arkasına alan kadın, Yalın'ın "Sensiz Olmaz" şarkısını söyledi.

SÖZLERİ DİKKATİ ÇEKTİ

Henüz ismi öğrenilemeyen kadının, şarkının 'yanıyor yanaklarım' sözlerinin yer aldığı kısmı keserek videosuna eklemesine anlam verilemezken paylaşımı, sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.