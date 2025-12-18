Ömer Çelik: Özgür Özel, Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Brüksel'deydi.

Avrupa Sosyalist Partisi'nin AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türkiye'yi şikayet etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Özel'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Özgür Özel'in Türkiye'yi şikayet etmeyi siyasi bir karakter halinde getirdiğini belirten Çelik, bu durumu "siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicil" olarak tanımladı.

"TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEYİ BİR SİYASET KARAKTERİ HALİNE GETİRMİŞTİR"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel Brüksel’de kendilerinin kardeş parti kabul ettiği partilerin Cumhurbaşkanımızla güçlü diyalog içinde olmasını ve Türkiye’ye destek vermesini eleştirmiş.



Sn Özgür Özel yurtdışında destek bulmak için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi şikayet etmeyi bir siyaset karakteri haline getirdi. Bu durum bir siyasi parti ve siyasetçi için çok kötü bir sicildir.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA GÖRÜŞMEK İÇİN YOĞUN BİR TALEPTE BULUNULMASINI İYİ DEĞERLENDİRMESİ VE ANLAMASI GEREKİR"

Sn Özgür Özel kendisiyle görüşmeyen Avrupa Konseyi Başkanı António Costa’ya da tepki göstermiş. Bu aslında ders çıkarması gereken bir durum. Yurtdışında her zirvede yabancı ülke liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için yoğun bir talepte bulunmasını iyi değerlendirmesi ve anlaması gerekir.

"AVRUPALI AŞIRI SAĞ PARTİLERİN DİLİYLE KONUŞMASI İSE GAYRI MEŞRUDUR"

Aynı konuşmada Özgür Özel Brüksel’deki toplantıya katılan partilere “AB’nin sınırında demokratik bir Türkiye mi olacak, o Türkiye’de sosyal demokratlar mı iktidar olacak; yoksa kardeş partinizi bir otoritere ezdirecek, o otoriterin devam etmesine izin mi vereceksiniz?" diyerek hem gayrı meşru tanımlar yapmış hem de başka partileri Türkiye’nin iç siyasetine müdahil olmaya davet etmiş.



Bu büyük bir savrulmadır. Defalarca meşru seçimlerde birinci olmuş Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük Avrupa’daki aşırı sağ partilerin diliyle konuşması ise gayrı meşrudur.

"DESTEK TALEP ETMESİ VAHİM BİR DURUMDUR"