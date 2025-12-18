Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü hakkında fuhuş gözaltısı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü operasyonundan yeni detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON GELDİ

Soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınırken, bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri Danla Bilic ile Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler arasında yer alan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve şüpheli konumunda bulunan ünlü isimlerin evlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA GELİŞMESİNİ PAYLAŞTI

Adliyeden anlık gelişmeleri aktaran Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş, operasyonla ilgili son dakika bilgisini paylaştı.

FUHUŞ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Buna göre, uyuşturucu operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen Mert Vidinli ve Cihanna ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında fuhuş soruşturması kapsamında da işlem başlatıldı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Alınan karar doğrultusunda, Mert Vidinli ve 'Cihanna' ismiyle tanınan Cihan Şensözlü hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA 8 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce 19 ünlü ismin ifadesini almış, kan ve saç örnekleri incelemeye alınmıştı.

Yapılan analizlerde 19 kişiden 8'inin kanında veya saçında uyuşturucu maddeye, 4'ünün ise antidepresan ilaç maddelerine rastlandığı bildirilmişti.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.