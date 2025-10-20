BUSKİ 20 Ekim 2025 su kesintileri! İlçe ilçe kesinti saatleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa, susuz kaldı...

Su kesintilerinin aralıklarla devam ettiği Bursa'da, içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu.

BUSKİ tarafından yapılan son açıklamada, merkez ilçelerde 12 saatlik dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı açıklandı.

Bursa su kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde olduğunu, suların kesileceği ve verileceği saatler merak konusu.

İşte, 20 Ekim 2025 BUSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

BUSKİ KESİNTİ SORGULAMA