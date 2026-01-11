Mansur Yavaş, Ankara'daki su sorununu çözecek projesini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP ve su çilesi...

Bu iki kelime, son dönemde sıklıkla birlikte anılmaya başlandı.

SU SORUNU YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP'li isimlerin yönettiği belediyelerde, uzun zamandır su sorunu yaşanmaya devam ediyor.

İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kriziyle ilgili İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu.

Kent genelinde 200 gün boyunca su sıkıntısı olmayacağını söyleyen Yavaş, kesintilerle ilgili DSİ'yi suçladı.

MASTER PLANI BELLİ OLDU

Halk TV canlı yayınında Yavaş'ın su kesintilerine ilişkin master planını açıklayan Saymaz, ana amacın deniz suyunu kullanarak şehrin su problemini çözmek olduğunu söyledi.

"DENİZDEN SU ARITMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Yavaş, "İleriki yıllarda master planımıza göre denizden su arıtmaktan başka bir çaremiz kalmıyor." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'NIN SU PROBLEMİ YOK"

Mansur Yavaş açıklamalarında şunları kaydetti:

"Gelir gelmez, su sıkıntısını ve nüfus artışını düşünerek, 2054 Master Planı yaptık. DSİ’ye yazılar yazdık. Dedik ki, 'Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek. Yeni su kaynaklarını gösterin.' Çünkü bu görev, DSİ’nin. 'Yetkimiz yok' diyorlar ama 81 ilin su planını kendileri yapıyorlar. Doğru dürüst cevap vermediler. Ankara’da su problemi kalmayacak. Kalmayacak ama şöyle bir şey var: Yağış yağmazsa 200 günlük kalıyor. 200 gün dediğin gözünü açıp kapayıncaya kadar gelir. Ankara’da iddia edildiği gibi su problemi yok.

"SUSUZLUK SADECE MANSUR YAVAŞ'I VURMAZ"

Ankara nüfusu 6 milyon, halkı susuz bırakmıyoruz. Gece kesintilerine başladık. Gece kestiğimiz zaman su gündüz en yüksek noktalara gidebiliyor. Kesmediğiniz zaman, basınç yetmediği için üst kotlar susuz kalıyor. İlk defa bugün, verdiğimiz su 150 bin metreküpten 300 bin metreküpe çıktı. Çok yağış olduğu için karların erimesini bekliyoruz. Tekrar yağış olacak deniyor. Eğer olursa idare edecek. Biz 200 günü bir yıla çıkarmak için uğraşıyoruz. Çok tedbir aldık. Susuzluk olursa hepimizi vurur, sadece Mansur Yavaş’ı veya belediyemizi vurmaz."

NÜFUS GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Ankara son dönemde su kesintileri başta olmak üzere trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla da mücadele veriyor.

2022 yılından bu yana olağanüstü iç göç alan Başkent'te, trafik yoğunluğu günlük yaşamın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Yeni konut projeleri ve genişleyen kentsel yerleşim alanları Ankara’da ulaşım yükünü ciddi biçimde artırdı.

YAPAY ZEKAYI REFERANS GÖSTERDİ

Ancak gündem olan ve tepki çeken açıklama, Mansur Yavaş'ın 'yapay zeka' sözleriyle başladı.

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.