Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda yeni gözaltılar

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanetlerin soyulmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Emanet bürosundan 147 milyon TL değerinde 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalan büro çalışanı Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ile İngiltere’ye kaçarken, büro sorumlusu şüpheli Kemal Demir ise tutuklandı.

DİKKAT ÇEKMEDEN ALTIN VE GÜMÜŞÜ ADLİYEDEN ÇIKARDI

Zanlı Erdal Timurtaş’ın, büroda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandığı ve dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttığı belirlendi.

YENİ GÖZALTILAR

Yaşanan olayın ardından 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gözaltılara bugün yenileri eklendi.

Timurtaş'ın irtibatta olduğu belirlenen 3 kişinin daha gözaltına alındığı ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiği belirlendi.

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti.

Zanlının, soygun tarihi olan 13 Kasım’ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı.

13 Kasım’ın Milli Savunma Bakanlığı’na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş’ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Soygunun ise aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı olan Yavuz Engin’in yıllık izin dönüşünde, 1 Aralık’ta yaptığı anlık denetimde ortaya çıktığı tespit edildi.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Matar da soygun soruşturmasında tutuklanan Kemal Demir’in avukatlığını üstlendi.