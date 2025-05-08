CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

İBB'ye başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması devam ederken yeni bir operasyona imza atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

10 YILLIK BELGELER İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

EVRAK TESLİMİ İÇİN 4 GÜN SÜRE VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen yazıda şöyle denildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 01.01.2015 tarihinden 07.05.2025 tarihine kadar Büyükçekmece ilçesinde inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listelenmesi, projeyi yapan firma ya da kişilerin kim ve hangi firmalar olduğu, hangi projelerin iskan aldığı, hangisinin almadığı, yapılan inşaatların neler olduğu hususunda ayrıntılı listenin hazırlanıp 12.05.2025 gününe kadar teslim edilmesi rica olunur.

İNŞAAT SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

İstanbul Emniyeti'ne iletilmek üzere hazırlanan bu kapsamlı dosyada, ilçedeki yapılaşma sürecinin şeffaflığı ve mevzuata uygunluğu araştırılacak.

İnceleme altına alınan dönem, ilçenin ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşma sürecine girdiği yılları kapsaması açısından dikkat çekiyor.