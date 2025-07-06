Çanakkale’de makilik alandaki yangın ahır ve römorkları küle çevirdi

Çanakkale’'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim alanlarına kadar ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personelle müdahale edildi.

Yoğun çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları da başlatıldı.

AHIRLAR VE RÖMORKLAR YANDI

Yangında, köyde “dam” olarak bilinen 3 ahır, bir ağıl ve 2 traktör römorku yandı.

Alevlerin arasında kalan hayvanlar ise köylüler tarafından son anda çıkarıldı.

KÖYLÜLER CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ

Yangın sırasında hayvanlarını kurtarmaya çalışan köylülerden biri, "Alevler çok hızlı geldi. Hayvanları zar zor dışarı çıkarabildik. Damlar yandı, traktör römorkları kül oldu ama canımıza bir şey olmadı, şükür" dedi.