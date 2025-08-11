Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Merkez ilçesine bağlı Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürerken Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydetti.

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim olurken ekipler, yangınlar ile canla başla mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınların son adresi, Çanakkale'nin merkez ilçesi oldu. HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. ÇANAKKALE VALİSİ: "YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE HIZLA YAYILIYOR" Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınında son duruma ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, Çanakkale merkezde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini bildirdi. "TEDBİREN GÜZELYALI BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİNE BAŞLANMIŞTIR" Vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiğinin altını çizen Vali Toraman, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır.



Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir. "GEREKSİZ TRAFİK OLUŞTURMAYALIM" Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı yeni paylaşımında ise şu bilgilere yer verdi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım.

