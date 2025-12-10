Rasim Ozan Kütahyalı: Mert Hakan Yandaş'ın futbol kariyeri bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalı, yaptığı programlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bölümde, futbolda devam eden yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a değinen Kütahyalı, Yandaş'ın geleceği hakkında konuştu.

"FUTBOL KARİYERİ BİTTİ"

Yandaş'ın durumunu eski milli Futbolcu Tanju Çolak'a benzeten Kütahyalı, "Futboldan men çıkar. Fenerbahçe ilişiği keser.

Mert Hakan Yandaş'ın futbol kariyeri bitti." dedi.

"NE VARSA OYNAMIŞ"

Savcılık açıklamasında dikkat çeken Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

Mert Hakan Yandaş saniyede bir oynuyor. Basketbol, voleybol, tenis her şeye oynamış. Yasal bahiste ne varsa oynamış.



Onlar aslında suç değil futbolcu olduğu için. Futbol oynayamaz, sportif yargı açısından oynarsa hemen menedilir.



Adli yargı açısından da kendi maçını oynayamaz. Maç skorunu etkileme suçundan tutuklamaya gider.

"TOTALDE ZARARI VAR"

Yandaş'ın yasa dışı değil yasal bahis oynadığına dikkat çeken Kütahyalı, "Yasal bahis portföyünde ne varsa oynamış. Pakistan'daki kriket maçına da oynamış.

Para da kazanmıyor. Totalde zararı var." şeklinde konuştu.