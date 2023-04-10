Canan Kaftancıoğlu'nun 'bize saldırdılar' dediği olaya ilişkin görüntünün aslı ortaya çıktı CHP İstanbul Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin, gözaltına alınan şahısların havaya ateş açtıkları anlar tespit edildi.

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Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşun büyük yankı uyandırmıştı.

Saldırı olarak nitelendirilen olayın aslı ise çok geçmeden ortaya çıktı.

Kurşunun, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı belirlendi.

Ardından bir saldırı iddiası da CHP cephesinden geldi.

"Silahlı saldırı gerçekleşti"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti binalarına bir saldırı yapıldığını öne sürdü.

Konuya ilişkin olaydan 6 saat sonra paylaşım yapan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir.



İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir.

"Hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildi"

Ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği belirtildi.

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"4 kişi yakalandı"

Çok geçmeden olayda adı geçen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yine Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Olayda kullanılan araç bulundu. Konuya ilişkin 4 kişi Esenyurt'ta yakalandı. Araçta 1 silah 15 fişek uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. Bir şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Havaya ateş açılan anlar...

Son olarak söz konusu iddiayı bir kez daha çürüten görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şahısların havaya ateş açtıkları anlar yer aldı.