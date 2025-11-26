Canan Karatay'dan eşine veda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti.

CANAN KARATAY'IN ZOR ANLARI

Karatay için bugün Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.

"YERİ CENNET OLSUN"

Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun.

Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.

Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.