Canan Karatay'dan eşine veda

- Canan Karatay'ın 47 yıllık eşi Dr. Ali Başak Karatay, 25 Kasım'da hayatını kaybetti.
- Moda Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakın dostları katıldı.
- Karatay, taziye sırasında eşine duyduğu özlemi ve teşekkürlerini dile getirdi.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eşi Dr. Ali Başak Karatay'ı kaybetti.
Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öne sürülen 78 yaşındaki Ali Başak Karatay, 25 Kasım günü hayatını kaybetti.
CANAN KARATAY'IN ZOR ANLARI
Karatay için bugün Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Prof. Dr. Canan Karatay ve oğlu Mehmet Karatay, cenazede zaman zaman zor anlar yaşadı.
"YERİ CENNET OLSUN"
Taziyeleri kabul eden Canan Karatay duygularını, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun.
Arayan, soran, haber gönderen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum, geride kalan herkese sağlık ve mutluluk diliyorum" sözleriyle ifade etti.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK
Cenazeye Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından çelenk yollandı.
Dr. Ali Başak Karatay'ın cenazesi, Moda Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.