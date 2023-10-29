Celal Şengör, Zübeyde Hanım Anıtı'nda neden diz çöktüğünü anlattı Annesinin mezarını hiç ziyaret etmediğini söyleyen bilim insanı Celal Şengör, Zübeyde Hanım Anıtı'nda diz çökmüştü. Neden diz çöktüğünü açıklayan Şengör, "Utanç duyarak teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cehalet diyerek milleti aşağılayan bilim insanlarının zaman zaman yaptıkları hareketleri anlamlandırmak büyük güçlük...

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyaret etti.

Zübeyde Hanım'ın mezarının önünde saygı duruşunda bulunan Şengör, duygusal anlar yaşadı.

"Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım"

Konuşmasında yaşadığı duygu yoğunluğu ses tonuna yansıyan Şengör, "Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz" diye konuştu.

Neden diz çöktüğünü anlattı

Zübeyde Hanım Anıtı'nı ziyaret eden Şengör, programının devamında konferans düzenleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini anlattı.

Buradaki konuşmasında da duygularına hakim olamayan ünlü bilim insanı, Zübeyde Hanım Anıtı'nda neden diz çöktüğünü sevenleriyle paylaştı.

"Utanç duyarak teşekkür ettim"

Mezara gittiği için utanç duyduğunu söyleyen Şengör şunları söyledi:

Hayatımda ilk defa bunu utanarak söylüyorum, Zübeyde Hanım'ın mezarına gittim. Çiçeği koyarken diz çöktüm. Kendisine hiçbir anneye nasip olmayan böyle bir hediyeyi milletimize bahşettiği için teşekkür ettim.

Geçmişte söylediği sözler gündem oldu

Celal Şengör'ün anlamlandırılamayan hareketlerinin ardından geçmişte söylediği sözler gündem oldu.

"Annemin mezarına hiç gitmedim"

Zübeyde Hanım'ın mezarında diz çöken Şengör, yaptığı açıklamada annesinin mezarına hiç gitmediğini ve gitmeyeceğini söylemişti.

"Niye gideyim, ne var orada karbondan başka?"

İnsanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör şunları söylemişti: