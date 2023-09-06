Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu Karabulut Ailesi'nin Cem Garipoğlu'nun intihar etmediğini düşünerek yaptığı 'Mezarı açılsın' talebi reddedilmişti. Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, 'Hak ihlali' gerekçesiyle şimdi de Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

ensonhaber.com

İstanbul'da 14 yıl önce işlenen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yıllardır çeşitli tartışmaların odağında olan skandal olayda lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından canavarca hisle öldürüldü.

Karabulut’un cesedi, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

Türkiye'nin yıllardır konuştuğu cinayet...

Vahşi olayın ardından 197 gün kaçan Cem Garipoğlu daha sonra teslim oldu.

Cezaevinin yolunu tutan Garipoğlu, bu kez de 2014 yılında intihar etti.

İntihardan 8 yıl sonra Garipoğlu Ailesi, Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi.

Koltukta çektirilen fotoğraf sonrası 'intihar etmedi iddiası' gündeme geldi

Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu.

Bunun üzerine Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan Karabulut Ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

Yapılan ilk başvuru, savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedildi.

Savcılık reddetti: DNA'sı uyuyor

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99,99 uyum olduğunu belirtti.

Savcılığın kararının ardından Karabulut cephesinden itiraz edildi.

Bir de takipsizlik kararı verildi

Yapılan itiraz sonucunda üst mahkeme, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına bir kez daha izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

Kan donduran cinayetle ilgili dönem dönem yaşanan gelişmeler 'Cem Garipoğlu yaşıyor mu?' sorusunu yine akıllara getirdi.

Cinayetle ilgili tartışmanın tekrar alevlenmesinin ardından Karabulut Ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılması için bir kez daha talepte bulundu.

Karabulut Ailesi Anayasa Mahkemesi'ne gitti: Başvuruldu

Adalet Bakanlığı'nın talebe ret kararı vermesinin ardından Karabulut Ailesi!nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapacağını açıklamıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bu açıklamanın ardından harekete geçen Epözdemir, baba Süreyya Karabulut’un isteği üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.