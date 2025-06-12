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İzmir'de belediye iştiraklerinde çalışan 23 bin işçi, 3 Mart tarihinde 7 gün süren ve şehri adeta kaosa sürükleyen grev, sendika ile anlaşma sağlanmasının ardından sonlanmıştı.

Ancak Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasından günler sonra İzmir Büyük Şehir Belediyesi, bin 30 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Zorunlu toplu işten çıkarma kararı kısa sürede tepkilere neden olurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

SORUMLU OLARAK SENDİKAYI GÖSTERDİ

Tugay, bütçede yaşanan tıkanıklığın ve işten çıkarmaların asıl sorumlusunun sendika olduğunu savundu.

TİS sürecinde yaşanan gerilimleri değerlendiren Tugay, “Sahadaki problemleri çözmek isterken bazı sınırların dışına çıkmak zorunda kaldık. Ancak bu süreç bize gösterdi ki, halkımız daha önce hiç olmadığı kadar şeffaf bir yönetim talep ediyor. Kararları toplumla birlikte almamız gerektiğini bir kez daha anladık.” dedi.

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"ARTIK YÜZLEŞME ZAMANI"

Sendika ile yaşanan anlaşmazlık döneminde çıkan tartışmalara da değinen Tugay, “Bazı insanlar bana bu süreçten ‘galip çıktığımı’ söyledi. Ama ben böyle görmüyorum. Hepimiz aynı taraftayız, hepimiz kamu adına hizmet veriyoruz. Çalışanların haklarını almak isteyen bir belediye başkanı değilim.” ifadelerini kullandı.

Sosyal demokrat bir çizgide olduklarını vurgulayan Tugay, “Sendikalar demokratik toplumun vazgeçilmezidir. Ancak hem belediye, hem çalışanlar hem de sendikalar bazı hatalar yaptı. Artık herkesin kendi hatalarıyla yüzleşip düzeltme çabasına girmesi gerekiyor.” dedi.

"BELEDİYE OLARAK EKSİDEYİZ"

Göreve geldiğinde belediyede 37 bin 700 çalışan olduğunu belirten Tugay, “Şu an 34 bin 218 çalışanımız var. Bazı alanlarda personel alımı kaçınılmazdı. Otobüs şoförü eksiğiniz varsa hizmet aksar. Ama bazı çevreler beni personel aldığım için suçladı” şeklinde konuştu.

Bütçede sürdürülemez bir tablo olduğunu söyleyen Tugay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında hangi geliri kısıp bütçeyi rahatlatabiliriz bilmiyorum ancak böylesine bir oran sürdürülemez bir şey. Eksideyiz yani. Bunun sürdürülemez olduğunu benim kadar herkes idrak edebilir. Burada bir önlem almak zorundayız. Sendika ile anlaşmazlığımızın temel noktasını anlatmaya çalıştım."

"BİN 30 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARIYORUZ"

Belediye-İş Sendikası ile seçim öncesinde imzalanan yüksek oranlı sözleşmenin diğer sendikalarla olan görüşmelere olumsuz yansıdığını belirten Tugay, “6 aydır yükün altından kalkamayacağımızı anlatmaya çalıştık. Ne İzmir şube yöneticilerinden ne de genel merkezden olumlu bir dönüş alabildik” dedi.

“Bugün 1030 çalışanla yolları ayırma süreci başlıyor” İşten çıkarmalara ilişkin süreci başlattıklarını açıklayan Tugay, “Yasal hakkımızı kullandık, resmi bildirimler yapıldı. Bugün 1030 çalışanla yollarımızı ayırmak için prosedürü başlatıyoruz” dedi.

"İŞTEN ÇIKARILACAK ARKADAŞLARIMIZIN SORUMLUSU SENDİKADIR"

Cemil Tugay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Eğer Belediye İş Sendikası, belediye ve halkı düşünmeden kendi ekmeklerini kazandığı bu kurumu düşünmeden ısrarla anlayışsız noktada olursa bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu sendikadır. Biz değiliz. Sendika belli çalışanların yüksek maaş almasına devam ettirmek için bir grup çalışanı feda ettiriyor. Arkadaşlar işlerine devam etsin istiyorlarsa anormal ücret artışını durdurmaları ve sorumlu tutum içine girmeleri gerekiyor. Bunu yapmazlarsa onların yüzünden bazı çalışanlarımız işlerini kaybetmek zorunda kalacaklar. Çaresiz kaldığımız için bazı çalışanlarımızın işine son vermek zorunda kalacağız.

"İŞ VEREN MALİYETİ 185 BİN TL CİVARINA GELECEK"

Belediye İş’e bağlı kurumlarda düşük maaşlar şu an 80 bin TL civarında. Eylül ayından itibaren 130 binli rakamlara erişecek. İşveren maliyeti şu an 140 bin iken zamdan sora 185 bin civarı rakamlara gelecek. Bunu kurum olarak kaldırabilmemiz mümkün değil. Ben ve arkadaşlarımız büyük üzüntüler yaşayarak bu süreci yaşıyoruz. Ancak sendika sorumluluğu almak zorunda.

Dün Belediye İş Sendikası başkanı ‘önce bankamatikleri işten çıkarsın’ demiş. Benim bildiğim belediyede bankamatik yok. Benim bilmediğim biri varsa belirtsin hemen bugün çıkarayım. Böyle anlamsız iftira, nitelikli suçlama olmaz. Böyle sorumluluktan kurtulamazlar. Diğer işçi arkadaşları mağdur ederek Türkiye’de alınmayan maaşları alıp kimseyi mağdur edemezler. Seçimden 5 gün önce yapılmış sorumsuzluğun sonucudur.

"KİMSE BİRİNİN YAKINI DİYE KİMSE İŞE ALINMAYACAK"

Halkımızın bu personel alımlarına haklı isyanı ve itirazları oldu. İhtiyaç olmadığı halde belediyeye personel alınması bu alımlarda değişik nedenlerle insanların kayrılmasını haklı olarak itiraz ediyorlar. Belki bana on binlerce vatandaştan bu yönde sözler söylendi. Bayram tatili boyunca bir yanda kaybettiğimiz başkanımızın hastanedeki üzüntüsünü yaşarken bir tarafta kafamda bu sporu vardı. Halkın çağrısına nasıl karşılık veririm diye düşündüm.

Bazı kararlar aldık. Bundan sonra büyükşehir bir personel asla herhangi bir partiden olduğu için, birinin yakını olduğu için, üst düzey siyasetçinin ya da bürokratın yakını veya referansı var diye alınmayacak. Bu benim İzmir ahlakına verilmiş namusumdur. İzBB’ye bir personel alınacaksa ihtiyaç olduğu için alınacak.

"HALK KOMİTESİ KURACAĞIZ"

Belediye başkanı bundan sonra kimsenin alımına karışmayacak. Bölümün sorumlusu olan arkadaşlarımız ve onlara eşlik edecek komisyonun değerlendirmesi ile alınacak. Arka planda bu süreci denetleyecek bir halk komitesi kuracağım. Kamuda deneyimi olan, insan kaynakları deneyimi olan bir havuz oluşturacağız ve halkımıza ilan edeceğiz. Orada tamamen kura ile seçeceğimiz bir kurul İzBB’nin istihdam kurulunu verdiği kararı denetleyecek ve bana raporlayacak. Herhangi bir yerde yanlış görüldüğünde ben müdahale edeceğim. Bundan sonra böyle bir dönemi başlatıyoruz. Bunun örnek olmasını diliyorum. Başka türlü bu yanlışlardan kurtulamayacağız. Bundan sonra yapılan her harcama halk ile paylaşılacak.

SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN YAKINLARININ TAMAMI İŞTEN ÇIKARILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan özellikle geçen dönemde işe alınmış olan sendika yöneticilerinin yakınlarını tamamını işten çıkaracağız. Hiçbiri belediyede çalışmayacak. halkımız bunu benden istiyor."