Cevdet Yılmaz: 2026 enflasyon hedefi yüzde 16

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, 2026 yılı sonunda enflasyon beklentisinin yüzde 16 olduğunu açıkladı.

"DEZENFLASYON SÜRECİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Yılmaz konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

"Ülkemiz 2024 haziran ayından itibaren başladığı dezenflasyon sürecini güçlü ve kararlı şekilde sürdürmektedir. 2025 yılı Eylül ayındaki geçici aylık yükselişte belirleyici olan dönemsel etkilerin azalmasını ve enflasyonun ana eğiliminde dezenflasyonun sürmesini bekliyoruz.

Para ve maliye politikaları ile yapısal dönüşümleri içeren bütüncül programımız çerçevesinde dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.

2026 SONUNDA ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 16

Aynı zamanda uygulamakta olduğumuz arz yönlü tedbirlerin de etkisiyle 2026 yılı sonunda tüketici fiyat artışının yüzde 16 olarak gerçekleşmesini beklemekteyiz.

"TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİMİZ SÜRECEK"

Para politikasında uygulanan sıkı duruş, maliye politikasının kurallı ve disiplinden taviz vermeyen çerçevesiyle öngörülebilir politika adımlarımız sayesinde enflasyonla mücadelemiz kararlılıla devam edecek. Tek haneli enflasyona ulaşmak kalıcı hedefimiz olmaya devam edecek."