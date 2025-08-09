Cevdet Yılmaz: Azerbaycan İle Ermenistan anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen 3'lü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ortak deklarasyona imza atılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"KALKINMA SÜRECİ OLUMLU ETKİLENECEKTİR"

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

Memnuniyetle karşıladığımız bu gelişmenin kalıcı barış ile sonuçlanmasını diliyoruz. Barışın sağlanması sadece iki ülke için değil, Kafkaslar’ın genelinde huzur ve refah anlamına gelmektedir. Kalıcı barış, ülkemizin Kafkaslar’la ve Orta Asya başta olmak üzere bağlantılı bölgelerle ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunacaktır.



Ticaretten yatırımlara, turizmden enerjiye, lojistikten altyapıya birçok sektörde fırsatlar oluşacaktır. Azerbaycan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Doğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin kalkınma süreci de olumlu etkilenecektir.