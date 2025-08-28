Cevdet Yılmaz: Bizim siyaset anlayışımızın odağında ‘millet’ var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da “Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı”nda konuştu.

Yılmaz, kanun çalışmaları sırasında faaliyet gösterdiğini bildirerek tekrar bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İSTİŞARE ÖNEMLİ"

İstişarenin önemine değinen Yılmaz, kararlarını olayın muhatapları ile danışarak aldıklarını ve başarıda bunun payı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bizim siyaset anlayışımınız odağında ‘millet’ var. Önerileriniz bu anlamda çok çok önemli. 86 milyon vatandaşımız için çalışıyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Allahımız bir, kitabımız bir, Ehl-i Beyt sevgimiz bir, vatanımız bir, bayrağımız bir. Bir taraftan farklılıklarımıza da saygı göstereceğiz. Birbirimizi kabul edeceğiz. Seveceğiz, sayacağız, kabul etmemiz gereken şey bu.

"TÜRKİYE, CAYDIRICI BİR GÜÇ OLACAK"

Cevdet Yılmaz, “Alevi İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı”nda, "Hasta birinin sırtını sıvazlarken 'Bu el benim değil, Fatma Hanım’ın eli' der şifa bulunur. Kerbela meselesi bize her çağda adaletin ne kadar kıymetli olduğunu anlatmaktadır." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü

Günümüzde bunu çok iyi görüyoruz. Maalesef uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz. Biz Türkiye olarak 'hem haklı hem güçlü olacağız', diyoruz. Hem caydırıcı bir güç olacağız hem de haklıyı savunacağız. Ben inanıyorum ki er ya da geç haklılar galip gelecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEYİZ"

Bugün de 'insan hukukunu yaşatmak medeniyetimize en yakışan tutumdur' diye inanıyorum. Bugün Terörsüz Türkiye sürecinin içindeyiz. Kardeşlik olsun, huzur olsun diyoruz. Yıllardır terörden çok çektik. 40 yılı aşkın terör belası bize çok şey kaybettirdi. İnsan kaybı hesaba gelmez. Kalkınmamızdan da çok şey kaybettirdi. Terörün olduğu yerde kalkınamazsınız, hukuku tam bir şekilde yaşayamazsınız. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye’de demokrasinin daha iyi işlemesini sağlayacağız, hızlı bir şekilde geçişmeye devam edeceğiz.

"MECLİS'TE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU ÇALIŞIYOR"

Meclis’te Kurul oluşturuldu. Bir parti katılmadı sadece. Bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra da aynı olgunlukla devam eder. Bazı konular var ki bunları siyasetin üzerinde görmemiz lazım. İnşallah bütün partilerimiz bunu kararlılıkla uygularlar. Terör örgütü kendisini fes etti biliyorsunuz. Komisyon, terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili fikirlerini ortaya koymuş olacak. Uzun süredir çektiğimiz sıkıntıların giderilmesini diliyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÖLGENİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK"

Orta Doğu’da karışıklıklar sürüyor. Terörsüz Türkiye sadece Türkiye için değil bulunduğumuz belgenin de gelişmesini sağlayacak.

"KARDEŞLİĞİMİZ DAİM"