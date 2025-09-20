Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projelerini TEKNOFEST'te tanıtıyor

TEKNOFEST İstanbul, vatandaşın yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan stantlarda, bakanlığın çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanlarında sunduğu hizmetleri tanıtıyor.

ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLER SUNULUYOR

Ziyaretçilere, akıllı şehir teknolojilerinden enerji verimliliğine, afet teknolojilerinden, meteoroloji gözlem cihazlarına, akıllı asansör teknolojilerinden sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara kadar geniş yelpazede deneyimler sunuluyor.

Stantlardan en dikkati çekeni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından başlatılan inşa seferberliğinin anlatıldığı deprem tüneli oldu.

11 İLDEKİ DEPREM KONUTLARI ANLATIYOR

Depremin ilk anından itibaren yürütülen çalışmaların kronolojik sırayla anlatıldığı tünelde, 11 ildeki afet konutlarının inşasına ilişkin detayların yansıtıldığı interaktif duvar panoları yer alıyor.

Maket binalarla deprem anı simülasyonu yapılırken, TOKİ konutları gibi güvenli binaların nasıl sağlam kaldığı uygulamalı olarak gösteriliyor.

Akıllı şehir, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların yer aldığı hologram bölümü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KAZANAN YARIŞMACILAR ÖDÜLLERİNİ TESLİM ALDI

Bakanlık, her yaş grubundan öğrencinin katılabileceği çeşitli yarışmalar da düzenliyor.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce 'Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri' temasıyla düzenlenen Hackathon Yarışması'nı kazananlara ödüllerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp verdi.

Yarışmada birinci olan ekipten Ahmet Sağluk, buradaki teknolojilerin çevre için faydalı olacağını ifade ederken, yarışma ikincisi Mehmet Emin Toraman ise TÜİK verileriyle bir yatırım destek sistemi hayata geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir fırsatı bize sunan bakanlığa çok teşekkür ediyoruz. Bize bir tecrübe oldu." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI TANITILIYOR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da etkinlik kapsamında İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman ise 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemle ilgili vatandaşların sorularını cevaplıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün afetlerde hava tahminini sağlayan Mobil Gözlem Tırı, Türkiye Çevre Ajansının geri kazanım oranını artırmak amacıyla hayata geçirdiği DOA Makinesi, çocuklar için Sıfır Atık temalı VR oyunlar, Emlak Konut GYO iştiraki Emlak Konut Asansör'ün milli ve yerli asansör kabini, maketler ve yeni teknolojilerin yer aldığı stantlar yarına kadar misafirlerini bekliyor.