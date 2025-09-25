Cezası belli oldu! Popüler fal uygulamaların sahibi için istenen ceza…

Türkiye’de en çok bilinen fal uygulamaları arasında yer alan Faladdin ve Binnaz, kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Faladdin ve Binnaz uygulamalarının yalnızca fal, astroloji ve medyumluk hizmeti vermekle kalmadığı; aynı zamanda “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” kapsamında değerlendirilebilecek gelir elde ettiği ileri sürüldü.

Savcılık, Taşdelen’in “fal bakma” hizmetini sistematik hale getirerek yüksek kazanç sağladığını ve bu kazançların hukuka aykırı yollarla elde edildiğini belirtti.

İddianamede en dikkat çeken noktalardan biri, bu tür mobil platformların “gaipten haber verme” iddiasıyla faaliyet göstermesi. Bu kapsamda Taşdelen’in, bilişim sistemlerini suç geliri üretmek için kurduğu öne sürüldü.

MASAK RAPORU DİKKAT ÇEKTİ

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji AŞ’ye gelen kazançların suç geliri olduğu tespit edildi. Bu paraların hem yurtdışındaki banka hesaplarına hem de Taşdelen’in üç ayrı kripto varlık hesabına aktarıldığı belirlendi.

Raporda ayrıca 2024–2025 yıllarında işlem hacminin olağanüstü yüksek olduğu, özellikle nakit çekimlerin dikkat çekici seviyelere ulaştığı ifade edildi.

Raporda Taşdelen’in SGK kayıtlarının düşük primlerle sınırlı olduğu, buna karşın beş kara ve iki deniz taşıtı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca üç şirkette aktif ortaklığı, dört şirkette yöneticilik kaydı olduğu, ancak herhangi bir gayrimenkule sahip olmadığı belirtildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında, “Faladdin” ve “Binnaz” uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında önemli bir iddianame hazırlandı. Savcılık, Taşdelen’in suç gelirlerini yurt dışına aktardığı gerekçesiyle “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji A.Ş. üzerinden elde edilen gelirlerin, falcılık faaliyetleri ve yasak cihaz kullanımı yoluyla sağlandığı vurgulandı. Bu gelirlerin şirket hesapları aracılığıyla yurt dışına transfer edildiği ve meşru kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ayrıca savcılık, Taşdelen’in yalnızca hapis cezasıyla değil, aynı zamanda 20 bin güne kadar adli para cezası ile de cezalandırılmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.