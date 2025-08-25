Abone ol: Google News

China Suarez'den Çamlıca Camii'ne ziyaret

Nişanlısı Mauro Icardi ile İstanbul'a yerleşen China Suárez, İstanbul gezilerine devam ediyor... Suarez, Ayasofya Camii'nin ardından şimdi de Çamlıca Camii'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 09:45
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yle İstanbul'a taşınan nişanlısı China Suarez, şehri keşfetmeyi sürdürüyor.

Bilindiği üzere Suarez, daha önce Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.

Ayasofya Camii'ne ilişkin ziyaretini paylaşan Suarez'e çok sayıda beğeni yağmıştı.

Suarez'in bu seferki durağı Anadolu Yakası oldu...

ÇAMLICA CAMİİ'Nİ GEZDİ: KARELER PAYLAŞTI 

Suarez, İstanbul’un simge yapılarından Çamlıca Camii’ni gezdi.

Suarez daha sonra gezisine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Suarez'in Çamlıca Camii ziyaretinden kareler...

