China Suarez'den Çamlıca Camii'ne ziyaret

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yle İstanbul'a taşınan nişanlısı China Suarez, şehri keşfetmeyi sürdürüyor.
Bilindiği üzere Suarez, daha önce Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.
Ayasofya Camii'ne ilişkin ziyaretini paylaşan Suarez'e çok sayıda beğeni yağmıştı.
Suarez'in bu seferki durağı Anadolu Yakası oldu...
ÇAMLICA CAMİİ'Nİ GEZDİ: KARELER PAYLAŞTI
Suarez, İstanbul’un simge yapılarından Çamlıca Camii’ni gezdi.
Suarez daha sonra gezisine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İşte Suarez'in Çamlıca Camii ziyaretinden kareler...