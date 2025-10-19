CHP Afyonkarahisar İl Kongresi’nde tansiyon yükseldi

- CHP Afyonkarahisar İl Kongresi'nde başkan adayları Hasan Karadeniz ve Faruk Duha Erhan'ın destekçileri arasında arbede çıktı.
- Parti üyeleri araya girerek olayı yatıştırdı.
- Seçimde Hasan Karadeniz 224 oy alarak yeni il başkanı seçildi.
Kongrede divan başkanlığı tarafından il başkan adaylarına konuşma hakkı tanındı.
Konuşmalar sırasında kürsüye başkan adaylarından Hasan Karadeniz çıktı.
SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Karadeniz'in konuşması esnasında mevcut Başkan Faruk Duha Erhan'ın destekçileri Karadeniz'i susturmaya çalışınca ortalık bir anda karıştı.
Erhan ve Karadeniz'in destekçileri birbirlerinin üzerine yürüdü.
PARTİLİLER MÜDAHALE ETTİ
Kısa süreli arbedenin yaşandığı olay araya giren partililerin müdahalesi ile sona erdi.
İL BAŞKANI HASAN KARADENİZ OLDU
Kongrede mevcut başkan Faruk Duha Erhan, Hasan Karadeniz ve Ömer Akyıldız yarıştı.
371 delegenin bulunduğu seçimde Erhan 118, Karadeniz 224 ve Akyıldız 20 oy aldı.
Sonuca göre CHP'nin yeni Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz oldu.