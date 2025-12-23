Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam edecek.

Ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle iç ve doğu kesimlerde soğuk hava dalgası kendini hissettirecek.

Hafta sonuna doğru kar yağışının yaygınlaşması bekleniyor.

DOĞUDA BUZLANMA RİSKİ YÜKSEK

Bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Batı bölgelerde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülürken, sıcaklıklar kıyı kesimlerde 12-18 derece, iç kesimlerde 8-13 derece civarında olacak.

Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları sıfırın altına düşerek buzlanma riski yaratacak.

ÜLKE GENELİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Çarşamba günü yağışlar batıdan doğuya kayacak.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hafif yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar hafif düşüş göstererek kıyılarda 10-16 derece, iç bölgelerde 5-12 derece aralığına gerileyecek.

İstanbul ve Ankara'da 10-13 derece sıcaklıklar beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞACAK

Perşembe günü hava daha da soğuyacak.

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı başlayacak.

Sıcaklıklar ülke genelinde 5-15 derece arasında seyredecek.

Başkent Ankara'da sıcaklıklar 7-12 derece, İstanbul 10-14 derece, Erzurum ve Kars gibi doğu illerinde -5 ile 5 derece arası olacak.

Kar kalınlığının yer yer artması öngörülüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Cuma günü soğuk hava zirve yapacak.

Ülkenin büyük kısmında bulutlu ve yağışlı hava hakim.

Batı kıyılarda yağmur, iç ve doğu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar kıyılarda 8-15 derece, iç kesimlerde 0-10 derece, doğuda -5 ile 5 dereceye kadar düşecek.

MGM'nin verilerine göre, özellikle kuzeydoğu ve iç Anadolu'da kar örtüsünün artacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü hafta sonu soğuk hava etkisi devam edecek.

Kar yağışı doğu ve iç kesimlerde yoğunlaşırken, batıda yağmur geçişler görülebilir.

Sıcaklıkların ülke genelinde düşük seviyelerde kalarak İstanbul'da 5-10 derece, Ankara'da 2-8 derece, İzmir'de 8-12 derece ve Doğu Anadolu'da -10 ile 0 derece arasında olması bekleniyor.

Gece don ve buzlanma olayları yaygın olacak.

MGM, özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve sis nedeniyle ulaşımda dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

23 Aralık Salı:

24 Aralık Çarşamba:

25 Aralık Perşembe:

26 Aralık Cuma:

27 Aralık Cumartesi: