CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kez soruşturmanın yeni ayağı olan "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yeni bir gözaltı daha gerçekleştirildi.

CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA

Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G.E'nin gözaltına alındığını, yaptığı açıklamayla duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, O.G.E'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kişisel veri" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SANDIK VERİLERİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE VERİLDİ"