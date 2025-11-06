CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltında

- CHP İstanbul Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., İBB'nin "İstanbul Senin" uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G.E.'nin kişisel veri soruşturması nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.
- Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden incelemeler çerçevesinde yürütülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kez soruşturmanın yeni ayağı olan "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yeni bir gözaltı daha gerçekleştirildi.
CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA
Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, O.G.E'nin gözaltına alındığını, yaptığı açıklamayla duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, O.G.E'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kişisel veri" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SANDIK VERİLERİ SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE VERİLDİ"
Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.