CHP Genel Başkanı Özel, keşkek kardı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisalı hemşehrileriyle beraber keşkek kardı. Etkinlikte konuşan Özel, hedeflerinin CHP'yi iktidara taşımak olduğunu belirtti.

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İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayraklı Kulalılar Derneği 12'nci Geleneksel Keşkek Günü etkinliğine katıldı.

İzmir’de Manisalılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Özel, İzmir’de İzmir kütüğüne kayıtlı kişilerden sonra ikinci yoğun kayıtın Manisa kütüğüne kayıtlı kişilerden oluştuğunu belirtti.

Özel hemşehrileriyle keşkek kardı

Özellikle Bayraklı’da her 4 kişiden birinin Manisa ile bağlantısı olduğunu söyleyen Özel, "Genç Cumhuriyet kalkınmayı hayata geçirirken Kula gibi bir ilçede fabrika kuruldu. 1937’den 1952’ye kadar Kula’da çalışan bu fabrikada 3 bin işçi çalışır. Limana uzak ve tren yoluna uzak olduğu için ulaşım maliyetleri yüksektir. Bu fabrikayı İzmir Bayraklı’ya taşırlar. Şimdi olsa fabrika taşınır İzmir’den yeni işçi alırlar. Ama Atatürk’ün kurduğu fabrika Bayraklı’ya taşınırken işçiler ile beraber gelmiş ve aileler lojmanlara yerleşmiş. Bayraklı çok sayıda Kulalının dedesinden, babasından yerleşerek kaldığı bir yer oldu” dedi.

Manisa seçimlerinde Kulalıların önemli katkıları olduğunu hatırlatan Özgür Özel “Biz Manisa'da Cumhuriyet tarihinde hiç merkezde belediye büyükşehiri kazanmamıştık. Sizlerin desteğiyle yüzde 59 oyla Manisa’yı kazandık" dedi. Dernekçiliğin özveriyle yapılan bir iş olduğunu anlatan Özgür Özel, CHP’li tüm belediyelerin dernek temsilcilerine açık olduğunu söyledi.

"Tekirdağ'da buğday mitingi yapacağız"

Konuşmasında önümüzdeki cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingi yapacaklarını belirten Özel, "Türkiye’de ne işler o kadar yolunda gidiyor ne de geleceğe umutla bakabilen insanlar var. Keşkek buğdaydan yapılır. Buğday en temel beslenme aracı olan ekmeğimizi yaptığımız, geleneksel ürünlerde hep kullandığımız temel besin maddemizdir. Ama bir de bunu üretenler var. İç Anadolu’da ve birçok yerde buğday tarımı yapılıyor. Geçen yıl buğday 8 lira 25 kuruştu. Bütün girdiler yüzde yüzden fazla arttı. Mazot arttı, gübre arttı. Ama buğday fiyatı sadece yüzde 12 arttı. Maalesef böyle olunca, 11 lira maliyeti olan buğday 9 liradan satılmak zorunda kalınca buğday üreticisi perişan oldu. Geçen hafta bugün Rize’de çay mitingindeydik. Çayın maliyeti 19 lira, çaya 17 lira fiyat verdiler.

Yani ülkeyi yönetenler maliyetin altında fiyat vererek çay ve buğday üreticisini maliyetlerin altında fiyatlarla perişan ediyor. Önümüzdeki dönem fındık , üzüm fiyatları açıklanacak. Geçen hafta Rize’nin sesini duyurduk. Adana’da büyük isyan vardı, orada da konuşmuştuk. Şimdi ilan ediyorum. Bu fiyat üreticiyi perişan ediyor, isyan büyük. Önümüzdeki cuma günü CHP olarak buğday üreticisinin sesini Türkiye’ye duyurmak için hep birlikte Tekirdağ’a gidiyoruz, buğday mitingi yapıyoruz.

Bugüne kadar 31 Mart seçimlerine giderken şunu söyledik. 'Biz bu seçimlerde çok güzel adaylarla karşınızdayız destek verin' dedik. 'Particilik yapmayın sadece CHP’nin değil bu adaylar İzmir ittifakının, Türkiye ittifakının adayları' dedik. 'Vatana, millete, bayrağa bağlı olsun, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne saygılı olsun İstiklal Marşı okunurken filenin sultanları ile gözleri dolsun kim varsa Türkiye ittifakındadır' dedik. Oyunuzu verin iktidarı uyarın dedik. 'Oyunuzu verirseniz bizi birinci parti yaparsanız iktidara kuvvetli bir uyarı yaparsanız sizin sesinizi duyuracağız' dedik. Bize destek veren, meydanları dolduran emeklilerin 10 bin liralık maaşına itiraz etmek için Ankara’da tarihin en büyük emekli mitingini yaptık.

Çay üreticisi perişanız dedi Rize’ye koştuk, Rize’de bu mitingi yaptık. Şimdi buğday üreticisi isyan ediyor Tekirdağ’da onlarla birlikte bir miting yapacağız. Yalnız değilsiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; 'Cumhuriyet de CHP de kimsesizlerin kimsesidir' der. Kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz varız buradayız sizin için mücadele ediyoruz. Kavga etmeye gelmedik. Tayyip bey istiyor diye kimlik kavgası, Bahçeli istiyor diye olmadık tartışmaların içine girmeyeceğiz. Kavga etmekse emekli için, çiftçi için, işçi için yoksullar ve işsizler için kavganın en büyüğünü vereceğiz.

Bütün Türkiye’de kendini kimsesiz sahipsiz hissedenlere sesleniyorum. Asla umutsuz olmayın. CHP ve Genel Başkanı ve onun bütün siyaset arkadaşları sizin derdinizle dertleniyor. Başka birinin gündeminin peşine takılmayız. Bizim işimiz sizin sesinizi duyurmak. Duyanlar gereğini yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa sonuna kadar mücadeleye devam, Atatürk’ün partisini iktidar yapana kadar devam" açıklamasında bulundu.

"Hedef Atatürk’ün partisini iktidar yapma hedefidir"

CHP'yi iktidar yapma hedefinde olduğunu söyleyen Başkan Özel, "Benim bir tane hedefim var. O hedefi hayata geçirene kadar gece gündüz çalışacağım. Kendimle ilgili makam mevki hedef değildir. O hedef Atatürk’ün partisini iktidar yapma hedefidir. Bu işin partisi kalmadı. Yoksulluğun partisi olur mu, güvencesizliğin partisi olur mu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi bütün yoksulların partisidir. Yüz yıl önce ülkeyi düşmandan kurtardıysak sonra genç bir cumhuriyeti kurduysak sonra fabrikalarla bu ülkeyi donattıysak bunu yüz yıl sonra bir kez daha başaracağız. Hep birlikte çok çalışacağız. Sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, nerede demokrat varsa onları yanımıza alacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini bir kez daha iktidar yapacağız. Bir kez daha yoksulluğu bitireceğiz" diye konuştu.

Menemen Belediyesi'nden çıkartılan işçiler yardım istedi

Özgür Özel’in konuşmasının ardından gözlüksüz resminin bulunduğu bir tablo dernek adına takdim edildi. Kürsüden inen Özel'in yanına gelen Menemen Belediyesi'nden çıkartılan işçiler, kendisinden yardım istedi. CHP'li Özel ise konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Özel, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın belediyenin mal varlığını satarak belediye başkanlığını kazandığını iddia etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)